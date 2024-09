Quem é o brasileiro que briga com Haaland por liderança da Chuteira de Ouro

Além disso, o Campeonato Letão adota um calendário semelhante ao do futebol brasileiro (de janeiro a dezembro) e já se encaminha para a reta final. Restam apenas seis rodadas para o encerramento do torneio.

Jejum do Brasil

Sem grandes goleadores consagrados no cenário internacional na atualidade, o Brasil já caminha para completar 25 anos de jejum na Chuteira de Ouro. A última vez em que o país do futebol faturou o prêmio foi em 2001/2002, com Jardel, na época jogador do Sporting.

O ex-centroavante do Grêmio também levantou o troféu em 1998/1999. Além dele, apenas Ronaldo (1996/1997) já havia colocado a terra pentacampeã mundial no lugar mais alto do pódio.

Na temporada passada, o troféu de goleador máximo dos campeonatos nacionais da Europa ficou com o inglês Harry Kane, que comemorou 36 vezes com a camisa do Bayern de Munique na Bundesliga alemã e acumulou 72 pontos.

Já o maior vencedor da história da Chuteira de Ouro é Lionel Messi, que deixou de competir depois que se transferiu para o Inter Miami, dos Estados Unidos. O argentino levou seis troféus para casa (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18 e 2018/19), todos enquanto defendia o Barcelona.