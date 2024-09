Greve dos jogadores: Europa já tem calendário tão inchado quanto o Brasil

Foi-se o tempo em que maratonas intermináveis de jogos eram uma exclusividade dos times brasileiros e do calendário praticamente sem espaço para folgas ao qual eles são submetidos anualmente.

Com a reformulação das competições interclubes europeias (Liga dos Campeões e afins) e a criação do Super Mundial de Clubes da Fifa, já há equipes de ponta do Velho Continente com agenda mais cheia até que as agremiações do "país do futebol".

Esse crescimento no número de partidas disputadas por temporada é o principal motivo que tem levado grandes nomes da modalidade, como o volante espanhol Rodri (Manchester City) e o técnico Carlo Ancelotti (Real Madrid), a falarem abertamente sobre o risco da eclosão de uma greve geral dos jogadores.