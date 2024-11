Decisões: como serão as transmissões na penúltima rodada do Brasileirão

A CBF divulgou hoje a tabela detalhada das duas últimas rodadas do Brasileirão 2024, mas apenas a 37ª e penúltima jornada da competição teve todas as suas transmissões reveladas. A Globo decidiu focar todos os esforços de TV aberta na briga pelo título na noite do dia 4 de dezembro, uma quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), escolhendo jogos que envolvem Palmeiras, Botafogo, Internacional e Fortaleza.

De acordo com a tabela, a TV Globo vai dividir a rede entre Internacional x Botafogo, Cruzeiro x Palmeiras e Atlético-GO x Fortaleza na 37ª rodada. Como sempre é importante dizer, essas informações estão sujeitas a alterações de acordo com a necessidade de grade de programação, ou mesmo de interesse nas partidas. Hoje à noite, por exemplo, a emissora transmite Palmeiras x Botafogo para todo o Brasil. Esse jogo vai determinar o desenho da briga pelo título nas duas últimas rodadas.

Se houver um vencedor no Allianz Parque, o time que sair com a vitória estará muito próximo do título. No caso do Palmeiras, bastaria uma vitória exatamente no jogo contra o Cruzeiro já programado para a TV Globo transmitir no dia 4 de dezembro. Se for o Botafogo, o título também é possível na partida contra o Internacional, mas precisaria haver um tropeço da equipe alviverde.