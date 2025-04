TNT Sports vai transmitir in loco os jogos de volta das semis da Champions

"A TNT Sports sempre busca fortalecer essa conexão entre os brasileiros e a Champions League, que é, sem dúvidas, a maior competição de clubes do mundo. É muito por conta disso que faremos a cobertura in loco das semifinais, trazendo a atmosfera dos estádios e esse clima de arquibancada para as nossas transmissões. Queremos colocar os nossos fãs ainda mais perto dos craques nesses dois jogaços que vão decidir os finalistas da Champions", disse o head de esportes da Warner Bros. Discovery no Brasil, Diego Vieira.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Além das transmissões e programas nos canais da TNT Sports, haverá produção de conteúdos exclusivos para o TikTok da marca com bastidores dos jogos e outros materiais. Foram convidados os influenciadores Lucas Veloso e Flavia Bandoni, que estarão nos estádios a convite da TNT Sports produzindo conteúdos especiais.