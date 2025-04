Com cara de TV paga, programa de Galvão na Band ainda patina na audiência

O programa 'Galvão e Amigos' estreou no último dia 31 de março com ares de nostalgia fortíssimos. Além de ser um retorno do narrador à Band, casa que praticamente o revelou para o cenário nacional e de onde saiu para ser a maior referência do esporte na Globo por mais de 40 anos, também era uma volta do formato que marcou a vida de uma geração de espectadores na TV paga ao longo de quase 20 anos no sportv, o 'Bem, Amigos'.

Por razões de marca, o 'Bem, Amigos' não voltou com o nome original, que é o bordão usado historicamente por Galvão Bueno na abertura de suas transmissões. Mas, na prática, o 'Galvão e Amigos' é praticamente a mesma coisa. Mas tem detalhes que atrapalham o desempenho no Ibope, muito mais falado na TV aberta do que nos tempos da TV por assinatura.

Na edição de estreia, quando recebeu Ronaldo como convidado principal, a atração marcou 1,4 pontos de média. Na semana seguinte, já caiu para 0,9, chegando a 0,8 na segunda-feira passada. Na primeira exibição, esta coluna apontou que um dos problemas era replicar demais o modelo dos tempos de sportv sem ter os mesmos recursos.