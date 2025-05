Semifinal emocionante da Champions coloca SBT em segundo lugar no Ibope

Quando tudo parecia definido para a classificação do Barcelona, a Inter de Milão conseguiu o empate já nos acréscimos do segundo tempo, com Acerbi. O novo 3 a 3 forçou a realização do tempo extra. Frattesi fez o gol da classificação italiana na prorrogação.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O pico de audiência registrado na transmissão foi de 8,8 pontos de audiência, às 18h32, já na reta final da prorrogação com o Barcelona tentando forçar uma disputa de pênaltis com algum gol salvador que acabou não acontecendo.

O jogo teve narração de Tiago Leifert, com comentários de Alexandre Pato e Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos, e a participação in loco do repórter João Venturi no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

A Inter de Milão aguarda o vencedor do duelo entre PSG e Arsenal, que acontece amanhã às 16h, para saber quem pega na final da Champions, a ser realizada no dia 31 de maio em Munique, na Alemanha.