ESPN aposta em clássico, decisões e reta final na Europa para bombar maio

Depois de comemorar a marca de 2 milhões de pessoas alcançadas no último fim de semana com as transmissões da final da Copa do Rei, com título do Barcelona sobre o Real Madrid, e da conquista do Liverpool de forma antecipada no Campeonato Inglês, a ESPN já mira o mês de maio com fortes apostas para bombar a audiência.

O próximo mês terá mais uma definição de título entre Barcelona e Real Madrid, agora a reta final do Campeonato Espanhol. As duas equipes estão separadas por quatro pontos na tabela a cinco rodadas do fim, com vantagem para o time catalão, mas haverá um confronto direto que será uma das principais atrações de maio. No dia 11, o clássico terá transmissão exclusiva das plataformas Disney.

O Campeonato Italiano também será definido na briga entre Napoli e Inter de Milão no próximo mês. No futebol inglês, a disputa por taça está na Copa da Inglaterra, que terá a final entre Manchester City e Crystal Palace realizada no dia 17.