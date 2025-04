Como ficarão as transmissões do 'Super Mundial' após acordo com a Globo

A competição terá, ao todo, 63 partidas. Só o DAZN vai exibir 100% da competição, mas o torcedor brasileiro não precisa se preocupar. O acordo da plataforma com a Fifa é para transmissão global gratuita.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

Os 12 confrontos que contam com times do Brasil na primeira fase estão na lista de partidas que serão exibidas pela TV Globo, sportv e CazéTV também, bem como qualquer partida de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo que acontecer das oitavas de final em diante.

Ou seja, assim como já aconteceu em eventos como a Copa do Mundo de 2022, Copa do Mundo Feminina de 2023, competições diversas da Fifa, Olimpíadas e outros torneios, as plataformas operadas pela Globo e pela LiveMode vão garantir os principais jogos de interesse do público brasileiro.

O DAZN adquiriu a exclusividade mundial da competição no fim do ano passado, mas com a previsão de sublicenciar os direitos em cada país. A Fifa divulgou inicialmente que esses acordos deveriam ser com emissoras abertas de televisão, mas essa regra já tinha caído desde quando foram anunciados acordos de sublicenciamento com a TelevisaUnivisión para transmissão em língua espanhola nos EUA nos canais do grupo, inclusive o pago TUDN, e com a DirecTV em países da América do Sul, exceto Brasil. Por isso, não foi algo inédito e nem isolado o acordo para exibição no sportv no Brasil.