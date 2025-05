ESPN investe em cobertura com equipe in loco para clássico Barcelona x Real

A ESPN terá equipe completa in loco no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, para a transmissão do clássico Barcelona x Real Madrid no próximo domingo (11). A partida é decisiva para os rumos do Campeonato Espanhol, já que o Barça lidera com quatro pontos de vantagem para o arquirrival, e após esse jogo restarão três rodadas na tabela.

Para o jogo, a ESPN mandou o narrador Fernando Nardini e o comentarista Paulo Calçade, que terão companhia dos correspondentes internacionais Gustavo Hofman e André Linares. A partida será transmitida tanto pela ESPN, na TV paga, quanto pelo Disney+, no streaming por assinatura.

A programação do canal dedicada ao jogo na TV paga terá 4h30 de duração, com o 'SportsCenter Abre o Jogo' entrando no ar às 10h, com comando de André Plihal e entradas ao vivo dos profissionais que estão na Espanha. A atração exibe ainda uma entrevista exclusiva com Romário.