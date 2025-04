Globo comemora 60 anos no futebol com nostalgia e volta dos hinos nos gols

A festa dos 60 anos da TV Globo já era prevista desde que a tabela do Brasileirão saiu com o duelo entre os clubes com maiores torcidas do país programado bem no fim de semana do aniversário da emissora, ainda mais com mando do Flamengo contra o Corinthians, um jogo do pacote da Libra que só as plataformas Globo poderiam exibir. Mas o resultado ainda era uma incógnita, e hoje os fãs de futebol, especialmente os mais nostálgicos, ganharam um presente inesperado: a volta dos hinos na hora dos gols.

A nostalgia fez parte desde a abertura da transmissão, que foi ao ar 50 minutos antes do pontapé inicial no Maracanã e contou com uma apresentação do cantor Belo no estádio. O narrador Luis Roberto entrou em ação com um terno contendo o primeiro logotipo da TV Globo, usado nos anos 1960. A primeira imagem trazia a fonte amarela clássica da emissora com os nomes dos clubes.

Tudo remetia a algum período da emissora. Homenagens também foram feitas a narradores que passaram pela casa em jogos do Brasil nas Copas do Mundo. Foram lembrados nomes como Geraldo José de Almeida, Luciano do Valle, Osmar Santos e Galvão Bueno, com direito a um recado emocionado de Luis Roberto ao ex-colega, hoje apresentador na Band e locutor do Amazon Prime Video.