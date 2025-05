'Driver': como é a série que estreia hoje com missão de expandir Fórmula E

O ponto de partida é o fim da temporada 2022/2023 da Fórmula E, a nona da história da categoria, quando Jake Dennis foi o campeão. Ele é o primeiro piloto abordado, fazendo a transição para o início da décima temporada, 2023/24. A narrativa tem fio condutor muito bom para quem não conhece tão de perto essa competição.

Norman Nato, companheiro de Dennis na Andretti, é apresentado como o desafiante interno, explicando a relação de competição em uma própria equipe, algo que o fã de automobilismo já sabe há muito tempo, mas o público mais geral ainda não.

O objetivo é claro: usar o mundo do streaming e a narrativa típica de série documental para conquistar novos públicos, fazendo tudo o que era possível com acesso total a bastidores, depoimentos de diretores das equipes, entrevistas com jornalistas que acompanham a temporada, e o uso de imagens impressionantes, além de destacar nomes que apareceram nas corridas, como Usain Bolt, estrela do atletismo, todo empolgando como um fã na primeira corrida da temporada.

A série constrói a ideia de uma categoria em crescimento, mas que já possui certo status após 10 anos de existência. As corridas são exibidas praticamente da mesma forma como já vimos em 'Drive to Survive', imagens dos momentos mais importantes com narração especialmente feita para o documentário, alternando com áudios do rádio entre pilotos e equipes, depoimentos de jornalistas que estavam presentes, e as alegrias e frustrações de vencedores e perdedores.

Para quem tem interesse em começar a ver a Fórmula E, atualmente transmitida no Brasil pela Band, BandSports e Grande Prêmio, 'Driver' é um excelente guia para conhecer alguns dos pilotos participantes, as equipes, como funciona o dia a dia das corridas, sem aprofundar muito em questões técnicas demais.

O inicialmente estranho som dos carrinhos elétricos dá lugar a uma imersão real na categoria, que teve corridas muito disputadas e um final emocionante no ano passado. A decisão do campeonato teve cinco pilotos com chances de título, mas o campeão acabou sendo o alemão Pascal Werlhein, que não era um dos quatro pilotos acompanhados mais de perto ao longo dos episódios.