Série com Gilberto Silva ganha 2ª temporada na ESPN e terá Guardiola e Slot

A série 'Encontros Premier League', que no ano passado marcou a estreia como apresentador de Gilberto Silva, ex-jogador e pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, ganhou uma segunda temporada que estreia no próximo sábado (3) na ESPN e no Disney+. Desta vez, além de brasileiros que atuam no Campeonato Inglês, duas grandes figuras dos comandos técnicos também serão entrevistadas: Pep Guardiola e Arne Slot.

A produção vai ter capítulos semanais na ESPN em TV paga a partir de sábado, mas já vai chegar completa no Disney+ com quatro episódios de 30 minutos disponíveis aos assinantes do serviço de streaming. O programa é feito em parceria pela ESPN do Brasil com a Premier League.

Nos três primeiros episódios, Gilberto Silva bate um papo mais descontraído com os brasileiros Matheus Cunha, do Wolverhampton, João Pedro, do Brighton, e Joelinton, do Newcastle, que vão contar suas trajetórias pessoas e profissionais, além de falar sobre os desafios de atuar no Campeonato Inglês.