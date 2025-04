Globo contrata Letícia Pinho, ex-GOAT, para narrar jogos no sportv/Premiere

"Fazer parte dos canais sportv e Premiere é a realização de um sonho profissional. Algo que significa demais pra mim e para a minha família, que me permitiu seguir o que sempre sonhei e me formar em jornalismo. Ser uma mulher negra na posição de narradora na TV também é algo inédito e pretendo deixar meu legado para que outras meninas acreditem que nós podemos ter os mais diversos sonhos — por mais ousados que eles pareçam ser", disse Letícia.

Ontem, a narradora se despediu do GOAT com uma postagem nas redes sociais e agradeceu pelo período e as experiências vividas no canal.

"O GOAT me abraçou em agosto do ano passado, o Ricardo Taves apostou em mim e fez tudo o que estava ao alcance dele para que eu pudesse mergulhar de vez no jornalismo esportivo. Ao longo desses 8 meses, eu aprendi demais sobre tudo o que cerca este universo. Tive a oportunidade de fazer grandes jogos, ser abraçada por diversas torcidas, dar voz a decisões e até mesmo narrar uma final. Conheci pessoas incríveis, fui a eventos, aprimorei meu trabalho e fui muito além do que jamais sonhei", disse Letícia Pinho.