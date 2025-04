Barcelona x Real Madrid: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Copa do Rei 26/04

Barcelona x Real Madrid: Escalações Prováveis

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Iñígo Martínez e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski) e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Modric e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

