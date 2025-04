'Fantástico' terá homenagem à seleção e a 'Os Gols' nos 60 anos da TV Globo

A próxima edição do 'Fantástico' vai ter conteúdos esportivos ligados aos 60 anos da TV Globo. A emissora completa a marca de seis décadas no ar no sábado, dia 26, mas o programa de domingo (27) terá atrações relacionadas à relação do canal com a seleção brasileira e ao famoso quadro 'Os Gols do Fantástico'.

Com base no acervo de imagens da Globo, o programa montou um 'lance' que atravessa gerações da seleção brasileira, colocando em uma mesma jogada o goleiro Taffarel, passando para Carlos Alberto Torres, Falcão, Marta, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Garrincha e Ronaldo, terminando com um gol de Pelé.

A 'jogada' construída pela produção terá narração de Luis Roberto, hoje responsável pelos principais eventos esportivos da emissora, como os jogos da seleção brasileira.