Redução no desmatamento e mais 3 boas notícias para o clima em 2024

O ano de 2024 viu uma série de acontecimentos nada bons para o clima e a saúde do planeta. No Brasil, o Rio Grande do Sul sofreu uma enchente histórica que resultou em 182 mortes. Em setembro, além da seca extrema, as queimadas devastaram áreas da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, batendo recordes e lançando nuvens de fumaça pelo país.

No cenário global, o ritmo da transição para uma economia de baixo carbono caminha a passos lentos demais. As conferências ambientais fracassaram, com valores para financiamento climático abaixo do esperado, e falta de consenso sobre como preservar a biodiversidade ou evitar a desertificação dos solos. Além disso, a adoção de um tratado mundial para evitar a poluição por plásticos foi adiada.

No entanto, em meio a tantas notícias (muito) negativas, também há motivos para comemorar.