Corinthians perde um monte de gols, toma susto, vira e Fiel impressiona

O massacre era tamanho que a falta do gol exigia que o Corinthians o sofresse, o que quase aconteceu aos 27 minutos, em chute do colombiano Christian Rivera, de fora da área que, se fosse entre as traves, entraria.

A partir daí os visitantes começaram a equilibrar a corrida, quer dizer, o jogo, e Crystian Barletta chutou na trave, assim como Romero havia chutado antes.

Barletta e Du Queiroz eram dois candidatos à lei do ex e a do quem não faz toma gritava no estádio alvinegro mais uma vez repleto.

Como goleiro os pernambucanos tinham Caíque França, cria do terrão, que chegou a ser cogitado como substituto de Cássio, mas jamais se firmou.

E o primeiro tempo se esvaia com 0 a 0 no frustrado placar de Itaquera quando, aos 44 minutos, a frustração aumentou: Hereda cruzou e o português Sérgio Oliveira fez 1 a 0 para o Sport, ambos com total liberdade como tem sido frequente no sistema defensivo alvinegro.

O campeão pernambucano vencia o campeão paulista.