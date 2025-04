Onças-pardas 'detetives' viram trunfo para conservação

Desde 2009, o grupo conduz trabalhos de pesquisa e extensão em regiões centrais do Brasil para entender como as espécies nativas do Cerrado, principalmente as carnívoras, relacionam-se com áreas modificadas pela atividade humana. Duas delas são consideradas essenciais pelo PCMC: a raposa-do-campo (Lycalopex vetulus), estrela do projeto Raposinha do Pontal, e a onça-parda (Puma concolor), uma das protagonistas do projeto Suçuaranas Detetives.

Conhecido popularmente como puma, leão-baio, suçuarana ou onça-parda, o predador está no topo da cadeia alimentar no Brasil ao lado da onça-pintada, outra espécie que vive ameaçada em áreas centrais do país.

Com isso em vista, a iniciativa Suçuaranas Detetives surgiu da união de dois projetos independentes, mas transversais, ligados ao PCMC: um deles é o Detetives Ecológicos, trabalho de pesquisa iniciado em 2020 e responsável pelo levantamento de dados sobre a ecologia do animal; o outro leva o nome de Suçuaranas no Quintal e foi iniciado dois anos depois, para discutir questões sociais relativas à interação entre as pessoas e a fauna nos arredores dos parques. Os programas são frutos de um trabalho conjunto entre a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado de Goiás (Semad) e o PCMC.

"Precisávamos entender como algumas espécies-chave usavam o território, considerando tanto as Unidades de Conservação quanto seu entorno, e a relação entre a vida selvagem e as pessoas", conta Maurício Vianna Tambellini, servidor da Semad e coordenador do Pema e do Pescan. "Já tínhamos registros de monitoramento de onças-pardas. Então, quando recebemos recursos, escolhemos a onça por se tratar de um animal com grande necessidade de espaço. Assim, foi possível entender melhor a dinâmica dessa espécie e traçar um rumo para a gestão da unidade de conservação que garantisse a sobrevivência do felino."

A partir da primeira conversa entre Tambellini e os coordenadores do PCMC, nasceu a ideia de criar um projeto que envolvesse as duas UCs, levando em conta os biomas do Cerrado e da Mata Atlântica de Goiás. Dessa forma, os registros recentes de onças-pardas seriam analisados sob o contexto dos dois diferentes ecossistemas, convertendo os hábitos de deslocamento da espécie em uma 'bússola' para definir locais prioritários para medidas de proteção ambiental.