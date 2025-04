Produção de uvas e vinhos se adapta para enfrentar mudanças climáticas

Recomendação

Organização do parreiral e do sistema produtivo. A Embrapa recomenda o uso de cultivares híbridas, que oferecem maior resistência a doenças e menor necessidade de defensivos. "Elas exigem menos tratamento fitossanitário e garantem maior resiliência, mesmo em condições adversas. Já dispomos de material geneticamente adaptado", destaca. De acordo com o pesquisador, esta é uma tendência global, uma demanda de consumidores que desejam produtos com menos impacto no ambiente. "Elas exigem menos tratamento fitossanitário e garantem maior resiliência na produção, mesmo em condições adversas. Já dispomos de material geneticamente adaptado", completa.

Iniciativas implementadas com sucesso. O uso de plantas como azevém, aveia e leguminosas nos vinhedos tem ajudado a manter o equilíbrio entre nutrição e proteção. "Isso reduz perdas, melhora a infiltração da água e previne a erosão. Cerca de 30% da vitivinicultura da Serra Gaúcha - cerca de 9 mil hectares - está em áreas inclinadas, as mais afetadas pelo excesso de chuvas em 2024, resultando em deslizamentos", diz Henrique.

Sistema lira modulável. Essa técnica permite dobrar a produção da espaldeira (que consiste em conduzir as videiras verticalmente, em fileiras paralelas), mantendo maior qualidade, sustentabilidade econômica e ambiental. O sistema é aplicado em terrenos mais adequados, respeitando o relevo e otimizando o espaço.

Irrigação. Atualmente, um terço da área de vinhedos do estado conta com algum sistema de irrigação, essencial para garantir a produtividade em períodos de estiagem. "A videira precisa de um bom volume de água na fase inicial. O ideal é que a irrigação seja instalada já na implantação do vinhedo, especialmente em áreas mais vulneráveis, como solos rasos, arenosos ou pedregosos", explica Todeschini.

Sistemas antigranizo. Tecnologia inovadora, já adotada em 15 municípios de Santa Catarina, utiliza iodeto de prata para reduzir ou eliminar pedras de granizo antes que atinjam as plantações. A queima do iodeto é feita por geradores, acionados com base em monitoramento meteorológico.