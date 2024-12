Agro deveria ser o mais preocupado com o clima, diz cientista perseguida

Então, assim, hoje a gente discute esse modelo e pensa em alternativas, mas dentro do governo tem uma queda de braço. O governo leva o meio ambiente para um lado, mas os ministérios da Agricultura e de Minas e Energia, para o lado oposto.

E como seria esse "novo modelo"?

Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter desmatamento zero já e restauração florestal. A gente precisa efetivamente reduzir o rebanho bovino e reduzir a área de monocultura e substituir com agrofloresta, com reparação de área degradada. Porque é o seguinte: a gente perdeu uma quantidade de vegetação enorme a partir de 2019. Começamos a perder antes. Só que o Bolsonaro dobrou por ano. Passamos quatro anos lá nas alturas de desmatamento, e isso desequilibrou o clima no Brasil. Até 2018 havia, em média, 60, 70 mortes por eventos extremos do Brasil. Em 2019, foram contabilizadas 24 árvores cortadas por segundo no Brasil inteiro. Você imagina o desequilíbrio que isso causou no clima? As mortes foram para 300. Saíram de 60 e foram para 300. No último ano do Bolsonaro estavam em 500. Por quê? Porque a árvore é como um climatizador.

A árvore pega a água líquida que está no solo, pelas raízes, e joga na atmosfera, na forma de vapor. A água, para sair do estado líquido e ir para o vapor, ela precisa receber energia na forma de calor. Da mesma forma que a gente põe a água no fogo para ela ferver. Você tem que dar energia na forma de calor para ela. Então, quando a árvore está fazendo isso, ela está absorvendo essa energia do infravermelho na forma de calor naquele ambiente onde ela está. Por isso que, quando você está num parque, num bosque, numa fazenda, é muito mais fresco. Porque as árvores estão o tempo inteiro consumindo a energia na forma do calor, jogando umidade para a atmosfera. Quando você tira 24 árvores por segundo durante um ano, o que acontece com esse país? Lembra de 2019? A gente teve uma tempestade que só ocorre em deserto no interior do estado de São Paulo. Tudo está conectado. E a gente está desequilibrando o clima no Brasil e acelerando isso. Temos que pensar numa solução que aumente a área vegetal.

Se a gente parar agora, se a gente fizer desmatamento zero no Brasil inteiro hoje, vai resolver o problema? Não vai. Só acha que vai quem pensa que o único problema são as emissões de gases de efeito estufa. Mas o problema não é só isso. O problema é que a natureza participa do controle climático. Esse desequilíbrio de perder a vegetação está tornando a superfície mais quente. E, com isso, mais moléculas de água têm energia para sair do estado líquido para o vapor. Tem mais vapor de água na atmosfera e, na hora que chove, cai mais água.

Você vê, eu sou especialista em gás de efeito estufa e eu estou falando de tudo menos de gás de efeito estufa. Porque hoje, sinceramente, eu acho que não é o pior. Não para nós. Não pensando em desmatamento. A perda da vegetação causa um dano muito maior do que as emissões de gases de efeito estufa pelo desmatamento. E a gente não está levando isso em consideração. Só que aí se soma. As emissões do petróleo estão aumentando, as emissões na agricultura estão aumentando porque o rebanho bovino brasileiro está aumentando e ele é o maior fator de desmatamento, de incêndios, de queimadas. A gente está num cenário de catástrofe.