Vasco, Flamengo, Galvão e os fantasmas do Maracanã

Uma narração estranha. É Galvão Bueno, um ícone, um monumento - tá certo. Talvez Galvão tenha chegado naquela fase da vida, da riqueza e do estrelato em que narrar uma partida de futebol para o Brasil inteiro passa a ser hobby e brincadeira. E certamente tem quem goste - e quem contrate. Fica engraçadinho, vira estilo, entra para a vasta pasta dos folclores desse jogo.

Não consigo deixar de pensar que uma mulher que narrasse nesses termos estaria fora no dia seguinte. E também que escuto com frequência marmanjos dizerem que "mulher narra mal". Mulher. Assim no genérico. Um homem que narre mal é apenas um homem que narra mal. E que pode se recuperar na próxima narração.

No final, o Vasco tirou dois pontos do Flamengo, um dos maiores candidatos ao título. E saiu de campo sabendo que tudo o que podia ter feito para parar o Flamengo, foi feito. Zero a zero. O estádio estava cheio, ainda que não lotado. Era para estar lotado, mas infelizmente não foi assim. O clima não fez justiça a um dos maiores clássicos do mundo. Ou talvez tenha sido a narração que me enganou. Seja como for, um jogo desse tamanho tem sempre a capacidade de evocar vivos e mortos. Mas nesse sábado nem os fantasmas apareceram.