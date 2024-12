Negociações da ONU sobre plástico fracassam sem acordo sobre metas

Em Baku, os países estabeleceram uma nova meta global para a mobilização de US$ 300 bilhões anuais em financiamento climático, um acordo considerado lamentavelmente insuficiente por pequenos Estados insulares e muitos países em desenvolvimento.

As negociações sobre o clima também foram retardadas por manobras processuais da Arábia Saudita - que se opôs à inclusão de uma linguagem que reafirmava um compromisso anterior de transição para longe dos combustíveis fósseis.

Alguns negociadores disseram que alguns países mantiveram os procedimentos como reféns, evitando os compromissos necessários ao usar o processo de consenso da ONU.

O delegado nacional do Senegal, Cheikh Ndiaye Sylla, chamou de "um grande erro" a exclusão da votação durante todas as negociações, um acordo feito no ano passado durante a segunda rodada de negociações em Paris.

A produção de plástico está a caminho de triplicar até 2050. Microplásticos atualmente são encontrados no ar, em produtos frescos e até mesmo no leite materno humano.

Apesar do adiamento, vários negociadores expressaram urgência em voltar às negociações. "Cada dia de atraso é um dia contra a humanidade. O adiamento das negociações não adia a crise", disse o chefe da delegação do Panamá, Juan Carlos Monterrey Gomez, neste domingo. "Quando nos reunirmos novamente, os riscos serão maiores."