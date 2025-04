M.M Izidoro: 'Precisamos reflorestar a imaginação pública brasileira'

Metade de quem conta, metade de quem ouve

M.M já contou este tipo de história em todos os tipos de plataformas. Alguns chamarão de linguagem. No cinema, na TV, no celular. Ele conta que cada uma tem as suas especificidades para encaixar ali os personagens, os seus medos.

No cinema cabe a mocinha bem pequena numa cidade enorme, que parece que vai engoli-la. Ela aparece como um pontinho na tela. Já no celular, não. O jeito de filmar tem que ser mais de perto, mostrar como aquela mesma cidade a engole só pelo jeito de ela olhar pela janela do ônibus. Senão o personagem desaparece na tela do celular, senão quem assiste não quer continuar a história porque nem sabe onde sua heroína está. Ele acha isso, que a indústria precisa prestar mais atenção onde é que as pessoas estão, e contar as histórias ali. Atravessar seus caminhos. Por exemplo, trabalhar mais com o áudio.

"O áudio é o meio mais visual que existe. Quando eu conto uma história para você, eu preciso do seu repertório pessoal para que ela passe a existir. Eu preciso da sua imaginação. É uma co-criação entre nós dois", explica.

"Se eu digo que existe um ET na história, cada pessoa vai imaginar um extraterrestre diferente. Quem assistiu Star Trek pensa de um jeito, quem assistiu o Chapolin e a história dos aerólitos já imagina de outro", exemplifica, traçando um paralelo com o desafio atual do mundo: "É uma síntese do desafio que temos hoje na sociedade: produzir um diálogo entre duas pessoas completamente diferentes, mas que se conectam em algum lugar".

Sobre as possibilidades infinitas de se contar uma história a partir do áudio, M.M vai além. Pensa que este recurso inclusive democratiza quem é que pode contar as histórias destes mesmos brasis ao Brasil. Além de ser algo bem mais acessível para quem está do outro lado, escutando aquilo tudo. Enquanto no cinema se precisa de alguns milhões para entregar a cor perfeita, a luz perfeita, as roupas perfeitas, no áudio essa riqueza toda se encontra em outro lugar.