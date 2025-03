Aumento de períodos prolongados de seca ameaça anfíbios brasileiros

Perereca-flautinha (Aplastodiscus leucopygius), endêmica da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, áreas de Mata Atlântica na região Sudeste do Brasil Imagem: Renato Augusto Martins, CC BY-AS 4.0, via Wikimedia Commons

Preocupação com sapos no sul da Amazônia e na Mata Atlântica

A análise, elaborada a partir de diversos cenários climáticos e da distribuição de mais de 5 mil espécies de anuros, indica que várias regiões do planeta com grandes concentrações desses animais serão afetadas pela aridificação nas próximas décadas, mas com impacto maior em áreas da África e particularmente, da América do Sul.

O que realmente preocupa os envolvidos no estudo é que existem muitas espécies de anfíbios nas florestas do continente sul-americano, como já mencionado anteriormente. E mais do que isso, muitos são endêmicos, ou seja, não existem em nenhum outro lugar, como é o caso da perereca-flautinha (Aplastodiscus leucopygius) e do sapinho-pingo-de-ouro (Brachycephalus pitanga), que só ocorrem na Mata Atlântica.

"O bioma abriga mais de 700 espécies dos anfíbios anuros conhecidos no Brasil, e mais de 50% delas são endêmicas", ressalta Bovo. "Quando se pensa em um cenário de Mata Atlântica, de perda de quase 90% de sua vegetação original, e agora com uma piora climática ainda mais rápida, boa parte dessas espécies pode desaparecer."

Já na Amazônia o alerta cai sobre o Arco do Desmatamento, no sul do bioma, onde há maior expansão das atividades agropecuárias. "Essa é a área do nosso mapa onde aparecem manchas críticas em que haverá aumento de seca, sendo que essa região já sofre com um processo histórico de desmatamento, desde a década de 70, inclusive com a construção das estradas, que destroem não só as florestas como também outros habitats importantes para os anuros", destaca Bovo.