Só um "salto quântico" pode manter mundo nas metas climáticas, diz ONU

Para evitar superar os limites, as nações devem se comprometer coletivamente a reduzir em 42% das emissões anuais de gases de efeito estufa antes de 2030 e em 57% até 2035, avalia a ONU.

O mundo está "pagando um preço terrível" pela sua inação em relação ao aquecimento global, e o tempo está acabando para corrigir o rumo e evitar uma "catástrofe", alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres, no lançamento do relatório.

"Existe um vínculo direto entre o aumento das emissões e as catástrofes climáticas cada vez mais frequentes e intensas. Em todo o mundo, as pessoas estão pagando um preço terrível", disse Guterres.

"Brincando com fogo"

A urgência é ainda maior porque, desde o ano passado, "muito pouco progresso foi feito no sentido de atingir as metas de 2030", enfatiza Anne Olhoff, redatora científica do relatório.

O relatório é um lembrete da "ladainha histórica de fracassos dos líderes mundiais em lidar com a crise climática com a urgência necessária", reagiu Tracy Carty, do Greenpeace International. "Mas ainda não é tarde demais", disse ela.