Fim de uma era: Reino Unido fecha sua última usina de carvão

O Reino Unido implementou regulamentações rígidas a partir da década de 1990, devido à poluição. O fim da economia manufatureira também reduziu a importância do carvão.

"O lugar (do carvão) está agora nos livros de história", disse Tony Bosworth, da ONG Friends of the Earth. "A prioridade agora é desenvolver o enorme potencial de energia renovável do Reino Unido o mais rápido possível."

"A Grã-Bretanha deu um exemplo para o resto do mundo", disse Doug Parr, do Greenpeace Reino Unido. Como parte de seu plano de energia verde, Londres pretende criar uma empresa pública, a Great British Energy, com sede em Aberdeen, no leste da Escócia, para investir em turbinas eólicas flutuantes, energia das marés ou energia nuclear.

Na mesma linha, o governo nacionalizou recentemente a operadora britânica de rede elétrica ESO, responsável por regular o equilíbrio entre oferta e demanda de eletricidade, por £ 630 milhões (R$ 746 milhões), para conectar novos projetos sustentáveis de maneira mais eficiente.

A primeira usina a carvão do mundo, criada por Thomas Edison, foi inaugurada no centro de Londres em 1882.

Com informações da AFP