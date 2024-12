Mais áreas verdes em cidades reduziriam mortes, mostra estudo

Saúde e meio ambiente estão diretamente ligados. Medidas de urbanismo que contribuem para a preservação do planeta também salvam vidas, mostra um estudo francês. O aumento das áreas verdes, a diminuição da poluição atmosférica e do barulho dos transportes e o estímulo à mobilidade ativa são algumas das iniciativas que impactam na taxa de mortalidade de uma cidade, indica o relatório da Agência de Saúde Pública da França.

A expansão das áreas verdes gera um efeito cascata em favor da saúde física e mental dos habitantes, constata a pesquisa, que fez estimativas para três metrópoles do país, de diferentes tamanhos: Rouen, com 481 mil habitantes, Montpellier, com 492 mil, e Lille, onde moram 1,17 milhão de pessoas.