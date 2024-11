Desmatamento na Amazônia brasileira cai para o menor nível em 9 anos

O desmatamento na Amazônia brasileira caiu 30,6% entre agosto de 2023 e julho de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do governo divulgados nesta quarta-feira (6). É a menor área destruída na maior floresta tropical do mundo desde 2015. Cerca de 6.288 quilômetros quadrados da Amazônia foram destruídos no período, mostraram dados do sistema Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Em termos de área desmatada, o valor medido agora na Amazônia é o menor desde 2013.

O monitoramento do Prodes é feito no intervalo de agosto de um ano até julho do ano seguinte, entre as estações mais secas da floresta, e é considerado resultado mais confiável pelos cientistas, em que a detecção por satélite alcança precisão de 10 metros sobre corte raso e desmatamento pro degradação progressiva, com incêndios.

"Conseguimos resultados importantes no ano passado e este ano, novamente, um resultado altamente significativo", avaliou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em anúncio dos resultados à imprensa, no Palácio do Planalto. A ministra destacou que, no acumulado dos últimos dois anos, a redução do desmatamento na Amazônia foi de 45%.