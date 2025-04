Como a IA está transformando a previsão do tempo e salvando vidas

Um supercomputador pode levar horas para processar as equações meteorológicas tradicionais, demandando um alto consumo energético. "Para rodar um supercomputador meteorológico, são necessários mais recursos energéticos do que a usina de Itaipu pode gerar", ressalta Velho. Modelos de IA, no entanto, operam em GPUs (Unidades de Processamento Gráfico) altamente eficientes e entregam previsões em segundos ou minutos.

Um estudo publicado no jornal científico European Geosciences Union em 2023 explica que a inteligência artificial é usada na previsão do tempo há pelo menos 25 anos, mas sua aplicação para substituir completamente os modelos numéricos ganhou força a partir de 2018.

O Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, que gerencia o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (CS3), implementou um sistema de previsão baseado em IA no início de 2024. A tecnologia é usada tanto para gerar previsões quanto para corrigir erros e vieses dos modelos tradicionais, melhorando as análises regionais.

"Com a IA, os usuários poderão interagir diretamente com dados climáticos, fazendo perguntas e obtendo respostas personalizadas", explica Carlo Buontempo, diretor do CS3. "Diante das mudanças climáticas, o passado não é necessariamente uma boa representação do que pode acontecer. Então os governos e entidades estão olhando para os dados climáticos que produzimos para informar melhor suas decisões".

Embora a tecnologia esteja em fase de desenvolvimento no Inpe, Campos Velho diz que seu time de pesquisa provou que os algoritmos de IA superaram os modelos de previsão de precipitação baseados em física em todos os testes realizados. Além disso, o modelo também foi capaz de reproduzir, por meio da previsão inversa, eventos extremos no Brasil, como a chegada da fumaça de queimadas na Amazônia a São Paulo com 13 dias de antecedência.

De milhões salvos à diminuição de emissões de CO2

Em julho de 2024, o programa GraphCast, desenvolvido por uma empresa britânica adquirida pelo Google, previu corretamente que o furacão Beryl atingiria o Texas, enquanto modelos tradicionais apontavam para o México. Essa precisão permitiu medidas preventivas que reduziram danos e salvaram vidas.