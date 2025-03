Esqueça Marte: nosso futuro está nos oceanos da Terra

Alguns milhões de anos depois vieram as cianobactérias, as primeiras fotossintetizantes, que começaram a liberar oxigênio. Com o tempo, surgiram as algas verdes, depois as florestas, e só então chegamos ao ar que respiramos hoje, com altas concentrações de oxigênio, que ainda vem majoritariamente do mar.

Mas não bastava nos dar a vida e gerar mais da metade do oxigênio de que precisamos: o oceano ainda absorve 25% de todas as emissões de dióxido de carbono e retém 90% do calor em excesso gerado por essas emissões.

Tudo isso, lógico, faz a superfície do mar esquentar. Mas, enquanto a superfície do mar esquenta, as partes do oceano mais profundas conseguem manter temperaturas bem mais frias - e aí que está a chave da regulação térmica do planeta.

Lembra daquela água gelada que invadiu as praias do Rio de Janeiro no Carnaval? Um dia a água estava a 30 °C e, do nada, chegou a 8 °C na beira da praia. Pois bem: essa diferença de temperatura não é porque os vendedores da praia esvaziaram o cooler de gelo no mar, é oportunidade.

É isso que explora a tecnologia Otec (Ocean Thermal Energy Conversion): gerar energia limpa usando a diferença de temperatura entre a água morna da superfície e a água fria das profundezas, entre 800 e mil metros.

Para funcionar bem, a diferença precisa ser de pelo menos 20°C — algo que acontece o ano todo em boa parte do mundo tropical, inclusive no nosso litoral, ao norte de Vitória. É como se o oceano já fosse uma gigantesca bateria solar natural: o polo quente em cima, o frio embaixo.