Brasil mergulhado em fumaça tóxica: por onde a onda de poluição vai passar

Previsão para quinta, dia 12 de setembro Imagem: Reprodução MetSul

E embora o cenário melhore no Sudeste, vai piorar no fim de semana.

Previsão para sexta, dia 13 de setembro Imagem: Reprodução MetSul

Chuva preta

Com a previsão de chuva para os próximos dias, há possibilidade de ela ser preta nas regiões afetadas pelos incêndios, além do Sul e Sudeste do país. O fenômeno ocorre porque a fuligem das queimadas se juntam à precipitação, fazendo com que as partículas escuras de poluição caiam sobre as cidades.