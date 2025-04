Corais e natureza vibrantes nos últimos destinos na Indonésia

E assim, encantados, seguimos navegando com a Voz dos Oceanos até Sorong, capital da Papua Sudoeste - província da Indonésia, na porção ocidental da Nova Guiné.

Com cerca de 300 mil habitantes, Sorong passou por um rápido crescimento a partir de 2010. Atualmente, a cidade é o principal ponto de partida para a maioria das embarcações de charter, utilizadas para excursões turísticas, que duram de 7 a 12 dias, de acordo com o pacote escolhido pelos visitantes.

O grande atrativo da região é o mergulho. A maioria das pessoas que desembarca no aeroporto de Sorong embarca numa excursão dessas, se hospeda em alguma pousada ou um hotel e é apaixonada por mergulho. E escolher esse destino para mergulhar é algo fácil de entender.

Como precisávamos fazer algumas manutenções no veleiro sustentável Kat, seguimos para Tampa Garam, um local recomendado por todos os velejadores que passam por Sorong. Trata-se de um resort abandonado no meio da construção, meio em ruínas, mas que oferece uma área protegida para ancoragem, permitindo prender a âncora na proa e amarrar a popa em terra.

Ao nos aproximarmos, percebemos que o canal de entrada para a área onde ficam os barcos era realmente estreito, exigindo muita atenção para evitar as paredes de pedra. No entanto, o veleiro Kat - com todo o seu tamanho - conseguiu entrar com segurança.

Nossa passagem pela Indonésia se aproxima do fim e estamos revendo nossa rota e planejamento. Estamos em abril e temos uma missão: cruzar dois oceanos em apenas cinco meses para concluir a primeira volta ao mundo da Voz dos Oceanos em novembro, com nosso retorno a Belém para a COP30.