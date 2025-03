Mulheres assumem protagonismo em cooperativas de reciclagem no Brasil

Como em anos anteriores, em 2023, a maior parte dos empregos do setor concentrou-se nas regiões Sudeste e Nordeste, com 42,6% e 29,7% dos postos de trabalho, respectivamente.

Mulheres, negras e mães

Em 2021, foi lançado o livro "Quarentena da resistência", com histórias sobre exclusão social, vulnerabilidade e busca por condições de vida mais dignas. A publicação é uma iniciativa conjunta da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e do MPT (Ministério Público do Trabalho)

O livro traz narrativas sobre diversas catadoras, muitas delas, mulheres negras, mães, com mais de 40 anos. "Compartilham suas dores e afetos entre companheiras nas cooperativas, fortalecendo a luta. Um verdadeiro aquilombamento", diz a procuradora do Trabalho Elisiane dos Santos, uma das idealizadoras do projeto.

A magistrada reforça que o trabalho realizado principalmente por mulheres e fundamental para a preservação da vida no planeta, porque contribui para a circulação e reaproveitamento do material que é descartado nas casas, empresas, espaços públicos e privados.

"O trabalho delas também ensina que nem tudo é lixo, nem tudo é descartável. Todo este material é o resultado simbólico de uma sociedade do consumo desenfreado e do individualismo. Precisamos nos reeducar para o cuidado com o meio ambiente e as pessoas que vivem na coletividade", finaliza Elisiane.