Pneus inteligentes já são realidade: o que deve mudar nos próximos anos

Teemu Soini, vice-presidente de Inovação e Desenvolvimento da empresa, conta que a tecnologia está suficientemente avançada, com sensores integrados que utilizam Bluetooth para compartilhar informações de temperatura e pressão durante todo o ciclo de vida dos pneus. A ideia é que os compostos cheguem ao mercado dentro de uma década.

Imagine dirigir na rodovia e, ao chegar a um parque de off-road, os sulcos do pneu mudam automaticamente para enfrentar a terra e a lama. "Ajustar a capacidade dos sulcos melhoraria significativamente as características de manuseio do pneu", afirma Soini.

Em setembro de 2024, a Bosch e a Pirelli assinaram um acordo de desenvolvimento conjunto para criar novas soluções de pneus inteligentes. A junção de tecnologias das duas empresas permitirá coletar, processar e transmitir dados de pneus em tempo real, fornecendo parâmetros para o sistema de controle eletrônico do veículo.

As soluções são baseadas em sensores integrados nos pneus, conhecidos como in-tyre sensors. O sistema Pirelli Cyber Tire coleta dados e os transmite ao veículo em tempo real, permitindo o uso ideal das propriedades dos pneus.

Essa tecnologia já está sendo usada no hipercarro Pagani Utopia Roadster, transmitindo informações importantes sobre os pneus para a unidade de controle de tração e estabilidade, proporcionando maior segurança e condições de direção personalizadas.

A Continental está desenvolvendo pneus que podem ajustar automaticamente a pressão de ar, considerando a situação de condução, as condições da estrada e até o clima. De acordo com a empresa, o pneu do futuro será eletrificado e, ao detectar uma pressão inadequada, ajustará automaticamente a sua própria pressão de ar considerando a situação de condução, as condições da estrada e até mesmo o clima.