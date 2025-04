Como é tecnologia a laser rejeitada por Musk que já equipa carros no Brasil

Lidar é a abreviação da expressão em inglês que significa "detecção e medição por luz".

A tecnologia, conhecida como "radar a laser", é facilmente reconhecida em veículos que trazem uma saliência no teto, logo acima do para-brisa, que traz o sistema embutido. Em linhas gerais, o funcionamento do Lidar segue a mesma lógica do radar convencional, baseado em ondas de rádio, para criar um mapa do entorno do automóvel - permitindo que ele desvie de obstáculos e rode em modo semiautônomo.

O aparelho dispara centenas de milhares de flashes de luz laser infravermelha por segundo, que são refletidos de volta ao aparelho e ajudam a gerar um mapa 3D do ambiente.

Com o uso do Lidar, veículos das marcas citadas, mais montadoras do porte de Mercedes-Benz e BMW, já contam com automação de nível 3 - enquanto os carros da Tesla ainda são classificados no nível 2+, inferior - segundo classificação da SAE (Sociedade dos Engenheiros Automotivos).

Pode dirigir sem as mãos?

Para garantir maior confiabilidade, as informações do mapa 3D são cruzadas com dados captados por câmeras e radares instalados no veículo.