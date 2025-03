Por que recarregar a bateria ainda é o maior dilema dos carros elétricos

O fato de os pneus serem de borracha tornam necessário que o aterramento seja feito pelo próprio cabo, que é notavelmente mais grosso e pesado do que os de tomadas AC. No caso de os cabos não funcionarem, o próprio arranjo do carregador DC impedem um desastre.

Nas torres que acompanham cada tomada, há um transformador e dois retificadores de corrente, que, a grosso modo, geram um isolamento extra entre o usuário e a eletricidade mortal. Mas esses são aparelhos complexos e de uso mais comum na indústria

Não à toa, o transformado e os retificadores correspondem à mais da metade dos custos de um carregador DC, segundo o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), uma das autoridades globais no assunto.

Como barateá-lo?

Segundo os pesquisadores Alan Cocconi e Wally Rippel, também do IEEE, das quatro etapas que cuidam do isolamento no carregamento com corrente contínua, "três delas poderiam ser eliminadas com segurança", garantem.

A dupla propõe uma mudança nos cabos que são conectados ao bocal do veículo, que ao invés de um fio-terra, trariam dois.