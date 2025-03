Carros com internet já tem 'revisão digital' e download de potência extra

As fabricantes vêm avisando que os carros estão, cada vez mais, se tornando smartphones sobre rodas. Isso também vale para a manutenção automotiva, com montadoras apostando em formas diferentes de realizar as manutenções periódicas.

É o caso da BMW, que há anos investe em recursos de conectividade e, recentemente, inaugurou sua primeira oficina de manutenção 100% digital. Chamado de BMW Digital Service Only, o serviço funciona em caráter experimental na capital da Romênia, mas a marca é clara quanto ao desejo de expandi-lo ao mundo todo.

Agora, quando um proprietário da capital Bucareste precisa levar seu BMW à revisão, basta agendá-la pela central multimídia ou pelo aplicativo de celular. Depois, é só dirigir ao estande e estacionar o carro no local indicado. Como o processo é feito sem nenhuma interação humana, é possível deixar o veículo a qualquer dia e hora, independentemente do horário comercial e com um cofre servindo para guardar as chaves.