Mil km sem carregar: os novos carros elétricos que estão chegando ao Brasil

Tendência global e no Brasil

A brasileira WEG já trabalha em um extensor de alcance junto à Horse — joint venture da Renault e da Geely. Inicialmente, os motores 1.0 turbo de 116 cv feitos em Curitiba serão usados micro-ônibus da também brasileira Volare.

Volare 8 usará motor 1.0 turbo a etanol para recarregar suas baterias e inicia a era dos extensores de alcance vem veículos pesados Imagem: Divulgação

Se o Brasil vive uma invasão de montadoras chinesas, há chances reais de que os elétricos com alcance estendido ganhem força no mercado nacional. Isso porque praticamente todas as marcas chinesas já anunciaram planos ou têm REEVs à venda, com 30 modelos previstos para 2025. Além disso, vê-se potencial no setor de veículos pesados aqui.

As grandes exceções são a Nio e a GWM, cujo vice-presidente mostrou, literalmente, odiar a tecnologia. "Eu preferiria morrer do que lançar veículos elétricos com alcance estendido", brincou Mu Feng em coletiva no Salão de Xangai.