China planeja usina no espaço que abasteceria milhões de carros elétricos

A China quer liderar, muito além dos carros elétricos, a forma pela qual a humanidade obtém energia elétrica. Agora, uma das novas obsessões dos chineses é com uma tecnologia que só existia no campo das ideias: a geração de eletricidade no espaço, mas para uso na Terra.

A ideia faz sentido quando descobrimos que, no espaço, um mesmo painel solar gera dez vezes mais eletricidade do que geraria se estivesse no solo. Isso acontece porque, em órbita, não há interferência das nuvens e o Sol incide diretamente nas placas. Não é à toa que, mesmo com tecnologia muito mais ineficiente, a energia solar já servia à exploração espacial desde os anos 1950.

Até então, porém, ela era usada para alimentar sistemas pequenos. O plano dos chineses está em outra magnitude: planeja-se até uma fazenda solar espacial capaz de gerar a mesma energia da maior hidrelétrica do mundo, Três Gargantas.