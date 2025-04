Como tarifaço de Trump afeta montadoras e o que pode acontecer com o Brasil

Leite destacou que isso pode deixar o parque industrial mexicano com capacidade ociosa. Neste cenário, faria mais sentido, em médio e longo prazo, aproveitar essas instalações para produzir carros destinados ao Brasil, em vez de concretizar os quase R$ 190 bilhões em investimentos previstos até o fim da década em nosso país.

BMW não irá repassar o adicional das tarifas ao consumidor dos EUA, mas só até o 1º de maio Imagem: Divulgação

"Com a queda das exportações para os EUA, o México deverá direcionar veículos para países com acordos comerciais favoráveis, como o Brasil", afirmou na última coletiva de imprensa do seu mandato, realizada na semana passada.

"Por que investir no Brasil se tenho capacidade ociosa no México ou na Coreia do Sul?", exemplificou, explicando a lógica das matrizes globais, que podem priorizar outras regiões em detrimento da América do Sul.