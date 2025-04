Autonomia de 2.000 km em carros elétricos está perto de se tornar realidade

Atualmente, o caminho dos elétrons é percorrido através de uma solução eletrolítica - uma "sopa" química altamente danosa ao ambiente. Nas baterias de estado sólido, essa solução é substituída por um gel cuja fórmula é o grande segredo de cada empresa.

O uso do gel resulta em mais energia com o mesmo peso de baterias, ou a mesma energia com 460 kg a menos no peso total, como se estima no caso do Charger Daytona 2027.

Isso porque, no caso do esportivo, as baterias serão de estado semissólido: um meio-termo entre líquido e gel. De acordo com a Stellantis, a nova bateria pode ser recarregada de 15% a 90% em cerca de 18 minutos.

China na liderança

LM Motors L6 está no meio do caminho na transição das baterias mas já bateu os 1.000 km de alcance homologados Imagem: Divulgação

O sigilo sobre as novas baterias é regra na indústria, e a maioria dos anúncios não entrega muitos detalhes técnicos.