Suspensão mágica: projeto abandonado nos EUA vira solução para carro chinês

Em cada roda, há um motor elétrico que trabalha em conjunto com o amortecedor da suspensão Imagem: Divulgação

A estratégia envolveu simplificar as partes mecânicas e focar, ainda mais, na parte dos cálculos computacionais, a fim de baratear o custo do produto. Aparentemente, deu certo, pois, em 2023, a Nio fechou um contrato com a ClearMotion envolvendo uma fábrica na China e fornecimento de suspensões para 750.000 carros ao longo dos próximos anos.

Câmeras e sensores que alimentam o piloto automático do Nio ET9 também servem de referência ao computador da suspensão Imagem: Divulgação

Os engenheiros da Nio unificaram a suspensão a outros sistemas do ET9 — que estreou a tecnologia: como no projeto original, há sensores que leem o pavimento e podem fazer 1.000 ajustes por segundo em cada roda. Além disso, toda a frota de carros da Nio rodando pela China envia, constantemente, dados obtidos do sistema de câmeras e radares de automação veicular, permitindo que o ET9 se antecipe à rua que ele atravessará.

Apesar de pequeno, cada motor usa bastante energia: detalhe que faz um carro elétrico o "hospedeiro" ideal Imagem: Divulgação

Rebatizado de SkyRide, o conjunto eletromagnético recebe atualizações via internet, incluindo novos recursos como um sistema antienjoo à medida que são desenvolvidos. Já há, também, um modo que chacoalha o carro para remover neve acumulada e até um jogo em que o usuário movimenta o smartphone e a inclinação é replicada pelo SUV, que já é vendido por cerca de US$ 100.000 no mercado chinês.