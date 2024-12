Epidemia de roubo de cabos afeta trânsito, semáforos e até metrô em SP

A CPI dos Furtos de Fios e Cabos em São Paulo já havia proposto medidas adicionais, como a regulamentação do comércio de sucatas e a suspensão de alvarás de ferros-velhos irregulares. O relatório também aponta a necessidade de criação de um comitê misto e regulamentação dos catadores por meio do "MEI catador".

Esforços policiais

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre 2023 e 2024, as forças de segurança realizaram operações que resultaram na prisão de 60 pessoas e na apreensão de 125,3 toneladas de fios de cobre. Apesar disso, a complexidade do crime — que inclui a participação de fabricantes na cadeia — exige uma abordagem mais ampla e integrada.

Com a aprovação do novo projeto de lei, espera-se que o combate ao roubo de cabos ganhe mais força. No entanto, a implementação efetiva das propostas da CPI e o fortalecimento das ações policiais continuam sendo essenciais para mitigar os danos causados por esse crime e garantir uma infraestrutura mais segura e eficiente para a cidade de São Paulo.