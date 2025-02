Brasil inaugura posto de hidrogênio limpo de olho no 'petróleo do futuro'

As possibilidades são imensas, e a Toyota vai além dos carros ao tocar o projeto Woven City: uma cidade de 70 hectares que vem sendo feita no pé do monte Fuji e usará hidrogênio para ser extremamente ecológica. O CEO da Hyundai, por sua vez, se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e anunciou R$ 5,4 bilhões em investimentos que incluem o jeito brasileiro de fazer hidrogênio.

Cidade da Toyota à base de hidrogênio terá primeira fase inaugurada ainda em 2025 Imagem: Divulgação

"A tecnologia contribuirá para consolidar o País como um dos líderes mundiais na produção de energia limpa, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e impulsionando diversos setores econômicos de maneira sustentável", completa Meneghini.

Com a faca e o queijo na mão, não faltam interessados no projeto brasileiro, que já foi visitado pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Entre as empresas parceiras, a Hyundai se juntou à iniciativa no meio do caminho, assim como a Marcopolo, com seu ônibus rodoviário.

Brasil pode ser líder na produção do "petróleo do futuro", e não faltam interessados na ideia Imagem: Divulgação

Os próximos passos envolvem analisar o funcionamento da instalação, que produz o hidrogênio e já abastece os veículos de maneira bem semelhante a um posto de gasolina.