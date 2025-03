Toyota terá fábrica que transforma carros velhos em novos a partir de 2025

A Toyota planeja se tornar uma das primeiras fabricantes a emitir zero carbono no somatório de todas as suas atividades no mundo. Para atingir isso até a próxima década, uma das apostas da japonesa é a reciclagem e reutilização de carros velhos, que darão vida, em diferentes modos, a veículos novos.

A iniciativa, chamada de Fábrica Circular Toyota, estreará no Reino Unido, na planta de Burnaston, que seguirá a rotina de sustentabilidade a partir do final de 2025. Nessa primeira fase do projeto, diz a marca, será possível reutilizar até 10.000 automóveis por ano.

São diferentes formas de reaproveitamento, que começam por um processo de triagem que atesta a capacidade do "lixo" conforme a função desejada. Se for uma peça intacta, por exemplo, ela pode ser recondicionada e revendida — provavelmente com um desconto e sem prejuízo à funcionalidade.