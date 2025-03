Trânsito sem motorista: por que carros do futuro terão luzes azul-turquesa

Características dos olhos e da mente humana favoreceram a escolha do azul-turquesa que, entretanto, não é obrigatório Imagem: Divulgação

Vermelho, amarelo e branco foram cores descartadas de cara, pois já são usadas nos carros atuais para funções distintas. O azul-claro ganhou do verde na escolha porque é mais facilmente distinguível pelos daltônicos. Além disso, há evidências de que o azul seja uma cor que atrai mais atenção das pessoas, mesmo que em reflexos ou movimentos inconscientes, apontam os estudos. As causas disso, porém, não são consensuais.

A partir do meio desse ano, algumas versões do Mercedes-Benz EQS sairão de fábrica com as luzes azuis instaladas, tanto nos faróis quanto nas lanternas e nos retrovisores. Essas posições, inclusive, também foram as preferidas da SAE, pois facilitam a adaptação de linhas de montagem já existentes.

Alertas para o motorista retomar o volante incluem luzes embutidas no volante Imagem: Divulgação

A automação nível 3 do EQS, chamada de Drive Pilot, já é autorizada na Califórnia e em Nevada, nos Estados Unidos, onde também houve o OK para as luzes azuis no ano passado. Na Alemanha, o nível 3 já era permitido, mas a autorização da luz veio só agora.

Até o ano passado, a velocidade máxima do Drive Pilot nas estradas alemãs era de 60 km/h, com uso limitado a trechos de engarrafamento nas Autobahn. Como os resultados foram bons, a velocidade máxima foi elevada para 95 km/h e em qualquer um dos 13.191 km de rodovias do país. O computador, entretanto, só pode conduzir na faixa da direita.