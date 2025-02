Combustível na garrafa? Toyota planeja revolucionar seu jeito de abastecer

A pressão do gás é altíssima, mas os cilindros de armazenamento são revestidos por malhas de fibra de carbono usadas por foguetes espaciais. Não há registros de explosões dos Mirai, mesmo em acidentes violentos. E a confiança dos japoneses é tão grande que a marca apresentou um 'cilindro-mochila' de hidrogênio de finalidades inusitadas.

Uma delas é reabastecer, com praticidade, os Toyota com motor a combustão convencionais, adaptados para queimar hidrogênio ao invés de gasolina. O trabalho é feito junto à Yamaha, buscando manter o charme do motor barulhento mesmo num futuro distante, onde postos de gasolina serão raridade.

Unidades do Mirai estão no Brasil para testar o uso do etanol na produção de hidrogênio Imagem: Vitor Matsubara/UOL

Na versão mais recente do mecanismo, sequer há necessidade da fibra de carbono, já que o hidrogênio fica armazenado em forma líquida nas garrafas. Assim, basta introduzir o cilindro no bocal do carro que um compressor se conecta automaticamente, funcionando como uma bomba injetora conectada ao motor.

Também dá para queimar o hidrogênio vaporizado em um fogão portátil ou um aquecedor residencial. Outra possibilidade é conectar os cilindros de gás à célula de combustível, gerando eletricidade farta a partir de um mecanismo leve e pequeno.