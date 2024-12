Range Rover de R$ 18 mil? Como é o 'brinquedo' chinês proibido de rodar

No entanto, o especialista em Direito Tributário Eduardo Brusasco Neto alerta: "Importante destacar que se o automóvel não possui as regras de segurança estabelecidas no país e não é autorizado a circular no Brasil, não será permitida a sua circulação tal como um carro comum, mesmo classificado como brinquedo".

Os 'carros de brinquedo' têm dimensões reduzidas, geralmente entre 2 e 3 metros de comprimento, com espaço para até três pessoas. Eles contam com itens como câmera de ré, painel digital e faróis de LED, mas deixam de lado equipamentos obrigatórios como cintos de segurança e airbag. Além disso, a maioria é equipada com baterias de chumbo - menos eficientes do que as de íons de lítio.

Em termos de desempenho, esses veículos costumam atingir velocidades máximas entre 30 km/h e 70 km/h, com autonomias que variam de 50 km a 100 km. Contudo, a qualidade da construção é frequentemente criticada. Em reviews, detalhes como portas mal ajustadas, painel instável e acabamento precário são apontados como pontos negativos.

Vale a pena?

Para quem vive em condomínios fechados ou busca um meio de transporte alternativo para deslocamentos curtos, os microveículos podem ser uma opção divertida aos famosos carrinhos de golfe. No entanto, especialistas enfatizam que, sem homologação e registro, que devem ser feitos previamente pelas fabricantes, eles não podem circular em vias públicas no Brasil.

"Por mais que pareçam inofensivos, na prática é difícil evitar que acabem apreendidos em fiscalizações", conclui Marco Fabrício Vieira. No fim das contas, o 'elétrico chinês por R$ 25 mil' pode ser mais um brinquedo caro do que uma solução de mobilidade acessível.