'Chupeta' explosiva: acidente mostra riscos ao ressuscitar bateria do carro

Ficar sem bateria no carro é uma situação complicada para qualquer motorista, mas a busca por alternativas para a recarga pode terminar em acidentes graves. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um motorista de Goiânia (GO) ligando diretamente seu veículo em um poste de energia elétrica, o que ocasionou em uma explosão.

O incidente foi capturado por câmeras de segurança na última quarta-feira (11). Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista levanta o capô do veículo e tenta realizar a ligação direta usando a energia do poste. O resultado foi uma explosão que projetou o homem para trás e deixou o poste em chamas.

Apesar do impacto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e não precisou de atendimento médico, conforme relataram as testemunhas à TV Anhanguera. Os bombeiros não foram acionados para a ocorrência, pois os próprios pedestres que passavam pelo local ajudaram a conter as chamas até a chegada da equipe da companhia elétrica para restabelecer a energia no setor.