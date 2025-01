Fiat Fastback híbrido bebe menos, não tem rodízio e cobra R$ 6 mil por isso

No fim do ano passado a Fiat se antecipou à concorrência e lançou os primeiros carros flex com tecnologia híbrida leve do mercado.

Mais acessível do que o sistema híbrido convencional, a tecnologia foi inicialmente introduzida nos dois SUVs da marca italiana: Pulse e Fastback.

Nas versões híbridas os utilitários esportivos ficaram mais econômicos no ciclo urbano, embora não tenha havido incremento nos números de potência, torque e aceleração.

Confira a seguir a avaliação do Fastback Audace T200 Hybrid, a opção mais acessível com propulsão híbrida do SUV cupê, com preço sugerido de R$ 155.990 na data de publicação desta reportagem - é R$ 6 mil mais caro na comparação com a mesma versão, dotada de propulsão convencional e que traz o mesmo acabamento e lista idêntica de itens de série.

Vale destacar que, no lançamento das variantes híbridas de Pulse e Fastback em novembro passado, a diferença no preço era de apenas R$ 2 mil.

Desvendando o Fiat Fastback Audace T200 Hybrid

Design: o Fastback é um carro que caiu no gosto dos brasileiros, com seu perfil de cupê e linguagem de design inspirada em modelos premium, como BMW X2 e X4.

A coluna C larga e o vidro traseiro bem inclinado dão um estilo esportivo ao SUV compacto, sem prejuízo à visibilidade.

As rodas de liga leve de 17 polegadas da versão Audace, com acabamento diamantado e detalhes pretos, são outro detalhe que chama a atenção.

Vida a bordo: a versão Audace traz melhor custo-benefício do que a Impetus, por trazer os equipamentos mais relevantes e ser R$ 10 mil mais em conta.

Em relação à variante mais cara, perde itens que não são tão relevantes para mim, como painel de instrumentos digital, sensores de estacionamento dianteiros, teto bicolor, retrovisores com rebatimento elétrico e luz embutida, faróis de neblina e bancos revestidos de material sintético semelhante a couro - item opcional no Fastback Audace, por R$ 2.590 adicionais.

O acabamento mescla diferentes cores e texturas, mas predominam os plásticos rígidos, como em outros modelos da mesma categoria. Os materiais são bem encaixados e não percebi rebarbas. Bancos são confortáveis, mas o isolamento acústico da cabine poderia ser melhor.

Medindo 4,43 m de comprimento, graças ao balanço traseiro alongado, é cerca de 30 cm mais longo do que o Pulse do qual deriva.

Porém, nas demais dimensões, tem quase a mesma largura (1,78 m) e traz a mesma distância entre-eixos (2,53 m). Dessa forma, não tem uma cabine tão espaçosa, especialmente no banco traseiro. Por outro lado, por ser mais longo, conta com um porta-malas amplo, com 516 litros

Segurança: conta com sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré com guias adaptativas, controle de velocidade de cruzeiro tradicional, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de saída involuntária da faixa e farol alto automático. Contudo, traz apenas quatro airbags, contra seis de SUVs na mesma faixa de preço, e não conta com controle de cruzeiro adaptativo nem alerta de ponto cego.

Desempenho e consumo: no Fastback e no Pulse, o outro modelo da Fiat que recebeu o sistema híbrido leve Bio-Hybrid, os números de potência e torque continuam os mesmos do motor T200 convencional: até 130 cv e 20,4 kgfm.

Isso significa ótimo desempenho nas acelerações e nas retomadas, tanto na cidade quanto na estrada, combinado com um ajuste de direção e suspensões confortável, sem balançar demais a carroceria.

No Fastback híbrido, o motor 1.0 turbo flex T200 com transmissão CVT é associado a um pequeno motor-gerador e baterias de íons de lítio para, de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), reduzir o consumo em até 11,5% e as emissões em até 15%.

Por utilizar a mesma voltagem do sistema elétrico dos automóveis convencionais, foi possível não encarecer ainda mais o sistema híbrido.

Também com o objetivo de deixar o Fastback Hybrid mais acessível, a propulsão elétrica é abastecida por duas baterias: uma de íons de lítio, instalada sob o banco do motorista, com 11 Ah; e a convencional de chumbo ácido, aquela posicionada no compartimento do motor, cuja amperagem subiu de 60 Ah para 68 Ah.

Funciona assim: no lugar do motor de arranque, Pulse e Fastback Hybrid trazem uma máquina elétrica multifuncional com 3 kW de potência (cerca de 4 cv), que reúne as funções de motor de partida, alternador, unidade auxiliar de propulsão e sistema start-stop em uma única peça.

Esse pequeno motor auxiliar desonera o propulsor a combustão no ciclo urbano, fornecendo torque adicional em determinadas situações para reduzir o consumo e as emissões. As respectivas baterias são recarregadas, como em outros híbridos e carros 100% elétricos, nas frenagens e nas desacelerações - nas quais a máquina elétrica funciona como alternador.

Uma animação no painel mostra quando a máquina elétrica ajuda na propulsão e quando as baterias são recarregadas - além disso, o acionamento do start-stop ficou bem mais suave.

Medição do Inmetro aponta que o Fiat Fastback T200 Hybrid tem consumo médio de 8,9 km/l (urbano) e 9,8 km/l (rodoviário) com etanol e de 12,6 km/l (urbano) e 13,9 km/l (rodoviário) com gasolina.

O Fastback convencional, sem propulsão híbrida, traz médias, respectivamente, de 8,4 km/l e 10,2 km/l com etanol e de 11,9 km/l e 14,6 km/l com gasolina.

A variante híbrida, portanto, traz maior consumo de combustível na estrada, onde o SUV não se beneficia do auxílio da máquina elétrica e a recarga das baterias nas frenagens e desacelerações é consideravelmente menos frequente.

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, banco do motorista ajustável em altura, central multimídia com tela de 10,1 polegadas com GPS nativo, conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução com resfriamento do aparelho, controle de velocidade de cruzeiro convencional, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, assistente de manutenção de faixa, comutação automática do farol alto, sensores de estacionamento traseiros, ar-condicionado digital automático com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 17 polegadas, sensor de chuva, câmera de ré, chave presencial, partida remota do motor e faróis e lanternas de LEDs.

